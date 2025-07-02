Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України 590 млн грн

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділяє новий пакет допомоги Україні на суму понад 590 мільйонів гривень на зміцненні кіберстійкості.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що новий пакет допомоги виділяється в межах Талліннського механізму - міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.

Фінансування Sida надходитиме через ESTDEV — урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Тільки за 2024 рік понад 2 000 кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани. Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", - наголошують в Мінцифри.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

За цей час у рамках механізму вже реалізовано десятки проєктів: від оцінки стану кібербезпеки до навчання фахівців і постачання Starlink-терміналів, що забезпечують цифрову стійкість критичних інфраструктур.

У травні 2025 року в Україні розпочав роботу перший проєктний офіс Талліннського механізму. Він працюватиме у тісній співпраці з українськими органами — Держспецзв’язку, МЗС, СБУ та Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК).