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У Києві відкрили перший проєктний офіс Талліннського механізму
В Україні розпочав роботу перший проєктний офіс Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу для зміцнення кібербезпеки та захисту цивільної інфраструктури.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Команда нового офісу працюватиме у тісній співпраці з українськими органами — Держспецзв’язку, МЗС, СБУ та Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК).
Основне завдання офісу — налагодження оперативної комунікації з країнами-партнерами, координація міжнародної підтримки та адміністрування Каталогу — платформи, що полегшує взаємодію між донорами та українськими організаціями.
Талліннський механізм об’єднує 11 країн і був створений у 2023 році як відповідь на системні кібератаки з боку росії. За цей час у рамках механізму вже реалізовано десятки проєктів: від оцінки стану кібербезпеки до навчання фахівців і постачання Starlink-терміналів, що забезпечують цифрову стійкість критичних інфраструктур.
Відкриття офісу в Україні є черговим кроком до зміцнення кіберзахисту держави та ефективної координації міжнародної допомоги. Учасники ініціативи підкреслюють — у найтехнологічнішій війні сучасності консолідація зусиль партнерів має вирішальне значення.
Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.