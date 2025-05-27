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У Києві відкрили перший проєктний офіс Талліннського механізму

Талліннський механізм
Талліннський механізм відкриває перший проєктний офіс в Україні / Depositphotos

В Україні розпочав роботу перший проєктний офіс Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу для зміцнення кібербезпеки та захисту цивільної інфраструктури.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Команда нового офісу працюватиме у тісній співпраці з українськими органами — Держспецзв’язку, МЗС, СБУ та Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК).

Основне завдання офісу — налагодження оперативної комунікації з країнами-партнерами, координація міжнародної підтримки та адміністрування Каталогу — платформи, що полегшує взаємодію між донорами та українськими організаціями.

Талліннський механізм об’єднує 11 країн і був створений у 2023 році як відповідь на системні кібератаки з боку росії. За цей час у рамках механізму вже реалізовано десятки проєктів: від оцінки стану кібербезпеки до навчання фахівців і постачання Starlink-терміналів, що забезпечують цифрову стійкість критичних інфраструктур.

Відкриття офісу в Україні є черговим кроком до зміцнення кіберзахисту держави та ефективної координації міжнародної допомоги. Учасники ініціативи підкреслюють — у найтехнологічнішій війні сучасності консолідація зусиль партнерів має вирішальне значення.

Нагадаємо, 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

Автор:
Тетяна Гойденко