Естонія та союзники запускають Талліннський механізм, щоб посилити кібербезпеку України

20 грудня Естонія та ще 9 країн-союзників запустили Талліннський механізм, який є системою, створеною для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

Про це повідомили на сайті МЗС Естонії.

У відомстві наголошують, що є ймовірність того, що російські кібератаки продовжаться в найближчому майбутньому. Тому за допомогою механізму Естонія може посилити системну готовність та стійкість України у разі кібератак у довгостроковій перспективі.

"Загарбницька війна Росії проти України відбувається не лише на звичайному полі бою. Однією з цілей Росії також є кіберспроможність України, як у військовій, так і в цивільній сферах. (...) Тому Талліннський механізм пропонує можливість посилити системну готовність та стійкість України до кібератак у довгостроковій перспективі", — заявив міністр закордонних справ Маркус Цахкна.

За допомогою механізму потреби України систематизуються та об’єднуються з можливостями країн-донорів, щоб підтримка різних країн створювала системне ціле, а Україна могла захистити себе в кіберсфері.

Країнами-донорами Талліннського механізму є Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США та Велика Британія. Членами-спостерігачами Талліннського механізму є НАТО та Європейський Союз. У механізмі є естонський координатор у Києві, польський підрозділ підтримки у Варшаві та координаційна група, яка об’єднує представників України та всіх донорів. Механізм відкритий для нових учасників.

До механізму залучені топові компанії технологічного сектора та вільні люди з країн-донорів. Водночас за допомогою механізму можна надавати естонським компаніям інформацію як про найближчі, так і про довгострокові потреби. У 2024 році Естонія виділить Талліннському механізму 500 тис. євро в рамках бюджету співпраці в галузі розвитку.

Талліннський механізм працює паралельно з IT-коаліцією, яка займається українськими військовими кіберпитаннями.

Додамо, найбільша приватна розвідувально-аналітична компанія світу Recorded Future продовжуватиме підтримувати Україну у захисті критичної інфраструктури від військової та кіберагресії з боку Росії, та виділить для цього 23 мільйони доларів.

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