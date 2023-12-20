Эстония и союзники запускают Таллиннский механизм, чтобы усилить кибербезопасность Украины

20 декабря Эстония и еще 9 стран-союзников запустили Таллинский механизм, который является системой, созданной для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

Об этом сообщили на сайте МИД Эстонии.

В ведомстве подчеркивают, что существует вероятность того, что российские кибератаки продолжатся в ближайшем будущем. Поэтому посредством механизма Эстония может усилить системную готовность и устойчивость Украины в случае кибератак в долгосрочной перспективе.

"Захватническая война России против Украины происходит не только на обычном поле боя. Одной из целей России также является киберспособность Украины, как в военной, так и в гражданской сферах. (...) Поэтому Таллиннский механизм предлагает возможность усилить системную готовность и устойчивость Украины к кибератак в долгосрочной перспективе", - заявил министр иностранных дел Маркус Цахкна.

Посредством механизма потребности Украины систематизируются и объединяются с возможностями стран-доноров, чтобы поддержка разных стран создавала системное целое, а Украина могла защитить себя в киберсфере.

Странами-донорами Таллиннского механизма являются Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США и Великобритания. Членами Таллиннского механизма являются НАТО и Европейский Союз. В механизме есть эстонский координатор в Киеве, польское подразделение поддержки в Варшаве и координационная группа, объединяющая представителей Украины и всех доноров. Механизм открыт для новых участников.

В механизм вовлечены топовые компании технологического сектора и свободные люди из стран-доноров. В то же время, с помощью механизма можно предоставлять эстонским компаниям информацию как о ближайших, так и о долгосрочных потребностях. В 2024 году Эстония выделит Таллиннскому механизму 500 тыс. евро в рамках бюджета сотрудничества в области развития.

Таллиннский механизм работает параллельно с IT-коалицией, занимающейся украинскими военными кибервопросами.

Добавим, крупнейшая частная разведывательно-аналитическая компания мира Recorded Future будет продолжать поддерживать Украину в защите критической инфраструктуры от военной и киберагрессии со стороны России и выделит для этого 23 миллиона долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com