Кибератака на "Киевстар": как работают банкоматы и POS-терминалы

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по итогам совещания представителей системно важных банков с заместителем главы НБУ Алексеем Шабаном.

Отмечается, что пока нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в основном используются в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

Проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".

Как сообщается, сейчас банки уже активно разрешают эту ситуацию – перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

В то же время Алексей Шабан обратил внимание банков на необходимость уточнения планов их непрерывной работы с учетом новых обстоятельств.

"У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов", – подчеркнул он.

Замглавы НБУ обратил внимание на меры безопасности по противодействию возможным кибератакам.

"Мы на протяжении 2022-2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере", - подчеркнул Шабан.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

Злоумышленники поразили киберзащиту оператора мобильной связи "Киевстар" из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были .

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяло на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Оно является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

В "Киевстаре" заявляли, что не знают, когда удастся возобновить предоставление услуг, но по состоянию на 20.00 12 декабря сообщили, что частично возобновили работу услуг фиксированной связи после масштабного сбоя и планируют возобновить другие услуги в течение 13 декабря.

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