Мошенники наживаются на абонентах "Киевстар": украинцев предупредили о новой фишинговой схеме

В Национальной полиции предупредили украинцев о новой мошеннической схеме, возникшей из-за того, что в Украине уже больше суток не работают сервисы крупнейшего оператора мобильной связи " Киевстар ".

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Там предупреждают, что мошенники пытаются наживиться на абонентах "Киевстара".

"Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи "Киевстар. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора", - говорится в сообщении.

Как работает схема

Абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги.

Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях, онлайн-банкинге.

Как уберечь себя?

Украинцам советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании.

Также ни в коем случае не нужно переходить по сомнительным ссылкам и делиться номерами телефонов и личными данными.

"Будьте бдительны и не дайте себя обмануть", - подчеркнули в МВД.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря в компании "Киевстар" заявили о мощной хакерской атаке, которая частично разрушила IT-инфраструктуру компании и стала наиболее значительным событием в истории украинского телекомрынка.

При этом "Киевстар" заверил, что персональные данные абонентов скомпрометированы не были.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Сейчас квалификация события нетипично широкая - от вмешательства в работу информационных систем до государственной измены и нарушения законов и обычаев войны.

Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок "Солнцепек". Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

В "Киевстаре" заявляли, что не знают, когда удастся возобновить предоставление услуг, но по состоянию на 20:00 12 декабря сообщили, что частично возобновили работу услуг фиксированной связи после масштабного сбоя и планируется возобновить другие услуги в течение 13 декабря.