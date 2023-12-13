Шахраї наживаються на абонентах "Київстар": українців попередили про нову фішингову схему

У Національній поліції попередили українців про нову шахрайську схему, яка виникла через те, що в Україні вже більше доби не працюють сервіси найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Про це повідомила пресслужба МВС.

Там попереджають, що шахраї намагаються наживитися на абонентах "Київстар".

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку "Київстар. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться у повідомленні.

Як працює схема

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

Як уберегти себе?

Українцям радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

Також ні в якому разі не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та ділитися номерами телефонів та особистими даними.

"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголосили в МВС.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

У "Київстарі" заявляли, що не знають, коли вдасться відновити надання послуг, але станом на 20:00 12 грудня повідомили, що частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку після масштабного збою і планують відновити інші послуги протягом 13 грудня.