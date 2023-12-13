- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Шахраї наживаються на абонентах "Київстар": українців попередили про нову фішингову схему
У Національній поліції попередили українців про нову шахрайську схему, яка виникла через те, що в Україні вже більше доби не працюють сервіси найбільшого оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Про це повідомила пресслужба МВС.
Там попереджають, що шахраї намагаються наживитися на абонентах "Київстар".
"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку "Київстар. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Як працює схема
Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.
Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.
Як уберегти себе?
Українцям радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.
Також ні в якому разі не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та ділитися номерами телефонів та особистими даними.
"Будьте пильними та не дайте себе ошукати", - наголосили в МВС.
Хакерська атака на "Київстар"
12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.
При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.
Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.
У "Київстарі" заявляли, що не знають, коли вдасться відновити надання послуг, але станом на 20:00 12 грудня повідомили, що частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку після масштабного збою і планують відновити інші послуги протягом 13 грудня.