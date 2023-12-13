13 грудня планується запуск мобільного зв’язку та інтернету "Київстар"

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти "Київстару" у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що за попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

"Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

"СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", - наголосили у відомстві.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

У "Київстарі" заявляли, що не знають, коли вдасться відновити надання послуг, але станом на 20:00 12 грудня повідомили, що частково відновили роботу послуг фіксованого зв'язку після масштабного збою і планують відновити інші послуги протягом середи.