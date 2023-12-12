Українців через атаку на "Київстар" попередили про збої в системі оповіщення про тривогу: де їх зафіксовано вже

Через збій у роботі оператора мобільного звʼязку "Київстар" в деяких населених пунктах України може не працювати система оповіщення про повітряну тривогу, попереджають в Міністерстві внутрішніх справ.

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Зазначається, що в такому випадку екіпажі патрульної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій будуть сповіщати про небезпеку через гучномовці. Також у МВС нагадують, що у "пунктах незламності" на базі його підрозділів є можливість скористатися Wi-Fi.

Звʼязатися ж із екстреними службами можна у месенджерах за наступними номерами:

📍Вінницька область: +380677185496 (поліція), +380639672336 (ДСНС)

📍Волинська область: +380952950433 (поліція), +380504001186 (ДСНС)

📍Дніпропетровська область: +380504716254 (поліція), +380636350250 (ДСНС)

📍Донецька область: +380506683170 (поліція), +380504940112 (ДСНС)

📍Житомирська область: +380674112270 (поліція), +380930583696 (ДСНС)

📍Закарпатська область +380671038494 (поліція), +380933234031 (ДСНС)

📍Запорізька область: +380504529195 (поліція), +380933121101 (ДСНС)

📍Івано-Франківська область: +380673450015 (поліція), +380951016112 (ДСНС)

📍Київська область: +380664122099 (поліція), +380996406572 (ДСНС)

📍Київ: +380634458664 (поліція), +380996088672 (ДСНС)

📍Кіровоградська область: +380671911036 (поліція), +380990978934 (ДСНС)

📍Луганська область: +380935076283 (поліція), +380933771748 (ДСНС)

📍Львівська область +380989579718 (поліція), +380995218220 (ДСНС)

📍Миколаївська область: +380675432858 (поліція), +380635924087 (ДСНС)

📍Одеська область +380677639802 (поліція), +380503903152 (ДСНС)

📍Полтавська область: +380954805415 (поліція), +380507848128 (ДСНС)

📍Рівненська область: +380505499123 (поліція), +380937007759 (ДСНС)

📍Сумська область: +380997143446 (поліція), +380935165474 (ДСНС)

📍Тернопільська область: +380676736569 (поліція), +380664336604 (ДСНС)

📍Харківська область: +380951300336 (поліція), +380502868101 (ДСНС)

📍Херсонська область: +380675502274 (поліція), +380502109253 (ДСНС)

📍Хмельницька область: +380676723516 (поліція), +380999383978 (ДСНС)

📍Черкаська область: +380673801414 (поліція), +380639775337 (ДСНС)

📍Чернігівська область: +380992001798 (поліція), +380504400180 (ДСНС)

📍Чернівецька область : +380671816525 (поліція), +380662296368 (ДСНС)



Де зафіксовано збої системи оповіщення

Зазначимо, що раніше з'явилася низка повідомлень про збої в роботі системи оповіщення про загрози. Зокрема, в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що через проблеми у "Київстара" не працює система оповіщення в Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі, Володарці та Гірській громаді (Бориспільській район).

Також є точкові відключення системи оповіщення в Борисполі та ще 75 населених пунктах. В усіх цих населених пунктах сигнал "повітряна тривога" дублюється іншою системою оповіщення.

В свою чергу, в Черкаській ОВА повідомили, що через збій у "Київстара" не працює невелика частина сирен в Черкасах. Зазначалося, що сигнал, можливо, не буде чутно (або він буде слабким) у районі Черкаського національного університету, обласної лікарні, залізничного вокзалу, по вулиці Сумгаїтській від Академіка Корольова до Прикордонника Лазаренка. Крім того, система оповіщення тимчасово не працює в Умані.

"Також ми вирішили по області застосувати сервіс широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв’язку. Це означає, що абоненти отримуватимуть повідомлення на свої телефони з гучним звуковим супроводом, якщо перебувають у радіусі дії будь-якої станції мобільного зв’язку, незалежно від оператора", - зазначили в обладміністрації.

В свою чергу, у Дніпрі також спостерігаються перебої в роботі системи оповіщення, що використовує стільниковий зв’язок, повідомили в ОВА. Дізнаватися про загрозу там радять через офіційний застосунок "Повітряна тривога". Про неї повідомляють і деякі радіостанції, а у великих містах оголошення звучать у торговельних центрах та супермаркетах.

У Сумській міській ВА вранці теж повідомляли, що система оповіщення тимчасово не працюватиме через збій в роботі "Київстара", але станом на 19:00 було заявлено, що система перевірена і працює у штатному режимі.

Нагадаємо, що наразі в "Київстарі" не знають, коли вдасться відновити надання послуг. В компанії заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру мобільного оператора. При цьому компанія запевнила, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.