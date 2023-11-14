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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до ради директорів Київстару

Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до ради директорів Київстару
Київстар отримав нового члена ради директорів

Майк Помпео, колишній державний секретар США, приєднався до ради директорів компанії Київстар в ролі невиконавчого директора. Він також став партнером у компанії американської стратегічної та фінансової консалтингової інвестиційної фірми Impact Investments.

Про це повідомили у пресслужбі Київстару.

Зазначається, що фонд Impact підтримуватиме керівництво Київстар і Veon в низці ключових стратегічних ініціатив в Україні,

"Я з гордістю приєднуюся до VEON і Київстар у їхній надзвичайній службі народу України, наданні такого необхідного зв’язку та цифрових послуг. Я також вітаю материнську компанію Київстар VEON за її лідерство в інвестуванні в Україну, її власну довгострокову відданість та ініціативу "Invest in Ukraine NOW"", - наводить Київстар коментар Помпео.

Каан Терзіоглу, який очолив Раду директорів Київстар сказав, що такі зміни, разом з інвестиціями в 600 мільйонів доларів у телеком-інфраструктуру та повною відмовою компанії від роботи на російському ринку, відображають відданість VEON Україні, її відновленню та відбудові

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що суд заарештував усі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Серед заблокованих активів були і Київстар та lifecell.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме зі справою, писало, що арешт охопив 100% акцій ПрАТ "Київстар" й частку "Київстару" в ТОВ "Хелсі Україна".

Пізніше Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів "Київстар" і Lifecell, залишивши вирок лише для часток, які контролюються російськими олігархами.

Автор:
Тетяна Гойденко