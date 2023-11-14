Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до ради директорів Київстару

Майк Помпео, колишній державний секретар США, приєднався до ради директорів компанії Київстар в ролі невиконавчого директора. Він також став партнером у компанії американської стратегічної та фінансової консалтингової інвестиційної фірми Impact Investments.

Про це повідомили у пресслужбі Київстару.

Зазначається, що фонд Impact підтримуватиме керівництво Київстар і Veon в низці ключових стратегічних ініціатив в Україні,

"Я з гордістю приєднуюся до VEON і Київстар у їхній надзвичайній службі народу України, наданні такого необхідного зв’язку та цифрових послуг. Я також вітаю материнську компанію Київстар VEON за її лідерство в інвестуванні в Україну, її власну довгострокову відданість та ініціативу "Invest in Ukraine NOW"", - наводить Київстар коментар Помпео.

Каан Терзіоглу, який очолив Раду директорів Київстар сказав, що такі зміни, разом з інвестиціями в 600 мільйонів доларів у телеком-інфраструктуру та повною відмовою компанії від роботи на російському ринку, відображають відданість VEON Україні, її відновленню та відбудові

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що суд заарештував усі корпоративні права російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Серед заблокованих активів були і Київстар та lifecell.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме зі справою, писало, що арешт охопив 100% акцій ПрАТ "Київстар" й частку "Київстару" в ТОВ "Хелсі Україна".

Пізніше Шевченківський районний суд Києва уточнив рішення про арешт акцій мобільних операторів "Київстар" і Lifecell, залишивши вирок лише для часток, які контролюються російськими олігархами.