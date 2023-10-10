Материнська компанія Київстару назавжди залишила російський ринок

Про це сказано в офіційній заяві Київстару про закриття угоди з продажу міжнародним холдингом VEON російського бізнесу.

«Після виконання довгої низки юридичних процедур, наш 100% акціонер VEON ставить крапку в відносинах з російським телеком-ринком. Це означатиме зміцнення стратегії розвитку компанії на шести інших ринках, у тому числі в Україні», — прокоментував президент Київстару Олександр Комаров.

За його словами, оператор зв’язку Київстар працює у штатному режимі та планує у найближчі три роки інвестувати $600 млн у відбудову телеком-мережі, розвиток цифрових послуг і нових мобільних технологій.

Олександр Комаров повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення Київстар уже інвестував у розвиток телеком-ринку країни 8,2 млрд грн і сплатив державі 15,2 млрд грн податків.

Зараз Київстар активно готує мережу до роботи в умовах можливих відключень електроенергії. Оператор інвестував 988 млн грн, аби до кінця 2023 року на базових станціях Київстару були встановлені 110 тисяч нових акумуляторів і забезпечене безперервне енергоживлення швидкісного фіксованого доступу до послуги «Домашній інтернет».

Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON із головним офісом у Нідерландах повідомив, що закриття угоди про продажу «Вимпелкома» не передбачає можливості повторного викупу — це означає, що завершення операцій на російському ринку для материнської компанії Київстару є повним і остаточним.