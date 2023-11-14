Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в совет директоров Киевстара

Майк Помпео, бывший государственный секретарь США, присоединился к совету директоров компании «Киевстар» в роли неисполнительного директора. Он также стал партнером компании американской стратегической и финансовой консалтинговой инвестиционной фирмы Impact Investments.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевстара.

Фонд Impact будет поддерживать руководство Киевстар и Veon в ряде ключевых стратегических инициатив в Украине.

"Я с гордостью присоединяюсь к VEON и Киевстар в их чрезвычайной службе народа Украины, предоставлении такой необходимой связи и цифровых услуг. Я также поздравляю материнскую компанию Киевстар VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину, ее собственную долгосрочную преданность и инициативу "Invest in Ukraine NOW"", - приводит Киевстар комментарий Помпео.

Возглавивший Совет директоров Киевстар Каан Терзиоглу сказал, что такие изменения, вместе с инвестициями в 600 миллионов долларов в телеком-инфраструктуру и полным отказом компании от работы на российском рынке, отражают преданность VEON Украине, ее восстановлению и восстановлению.

Напомним, 6 октября стало известно, что суд арестовал все корпоративные права российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Среди заблокированных активов были Киевстар и lifecell.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с делом, писал, что арест охватил 100% акций ЧАО "Киевстар" и долю "Киевстара" в ООО "Хелси Украина".

Позже Шевченковский районный суд Киева уточнил решение об аресте акций мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell, оставив приговор только для частиц, контролируемых российскими олигархами.