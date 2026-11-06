"Энергоатом" снова попал в скандал с продажей электроэнергии по заниженным ценам отдельным трейдерам: детали

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус требует немедленно уволить руководство ОП «Энергоатом-Трейдинг», организованное аукционом по продаже электроэнергии 27 октября.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Зеркало недели".

Письма с соответствующим требованием нардеп направил к премьер-министру Украины Сергею Корецкому, спикеру парламента Руслану Стефанчуку, руководителю Офиса президента Кириллу Буданову, министрам энергетики, экономики и финансов, председателю НКРЭКУ и наблюдательному совету компании.

Герус просит также расторгнуть договоры по результатам этого аукциона и вернуть «Энергоатому» недополученные средства. Еще он требует проверить изложенные факты, не допустить повторения подобного и проинформировать комитет о результатах. Причина, по словам Геруса, в возможных потерях государственной компанией денег на сумму до 1,8 млрд. грн.

Что произошло

27 октября "Энергоатом" утром продал 2 000 МВт базовой нагрузки на 1-10 ноября по средневзвешенной цене 5 313,78 грн/МВт·ч без НДС. В тот же день компания резко подняла цены в заявках на рынке на сутки вперед (РДН), и индекс BASE на 28 октября вырос на 82,8%. Средняя цена РДН за 1–6 ноября составляет 9 098,32 грн/МВт·ч, то есть на 71% выше цены аукциона. Результаты торгов на РДН стали публичными около 13:40 уже после завершения аукциона «Энергоатома».

В комитете полагают, что вовремя получить инсайдерскую информацию мог только один трейдер. Речь идет о совещании в Минэнерго 26 октября, на котором обсуждалось повышение цен в заявках «Энергоатома» и открытие «Укрэнерго» дневного экспорта.

По данным комитета, там был заместитель директора ООО "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК), а других покупателей и государственных трейдеров "ЭКУ" и "Нафтогаз Украины" не пригласили. На следующее утро «Д.Трейдинг» купил на аукционе 315 МВт, хотя на предыдущую декаду приобрел всего 45 МВт.

Герус напомнил о похожей ситуации в январе 2026 года и июльской продаже укрупненного лота «Д.Трейдинга» по более низкой цене, которая вместе это складывается в системную картину, которую нужно расследовать независимо.

Отдельно депутат подчеркивает, что "Энергоатом" на 100% государственный, а его недополученные доходы уменьшают поступление в бюджет во время дефицита.

Ситуация повторяется

Похожая ситуация была и с предыдущими аукционами "Энергоатома". Зимой Герус заявлял, что двусторонние договоры купли-продажи электроэнергии НАЭК "Энергоатом", заключенные по результатам аукциона 14 января, до повышения предельных цен на спотовых рынках должны быть разорваны, чтобы минимизировать потери компании, которые сейчас он оценивает примерно в 2 млрд грн .

Герус утверждал, что 14 января "Энергоатом" продал 2100 МВт базовой нагрузки с поставкой на 21-31 января. Средняя цена тогда составила 7565,55 грн/мВт*ч. После оперативного повышения прайскепов с 18 января, уже на 21-22 января средняя цена э/э на рынке "на сутки вперед" составляла 11 484 грн, что на 52%, или на 3 918 грн больше цены аукциона 14 января.

После этого компания "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК) расторгла контракт на покупку электроэнергии у "Энергоатома" и выплатила 164 млн грн компенсации.

Также девять трейдеров добровольно расторгли договоры с НАЭК "Энергоатом" на снабжение электроэнергии по итогам торгов 14 января. В общей сложности это касается почти 1 ГВт мощности, что позволило минимизировать экономические потери.