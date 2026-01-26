Запланована подія 2

"Д.Трейдинг" расторгла контракт и заплатила "Энергоатому" 164 млн грн

Энергоатом офис
Добровольная выплата 164 млн. грн. за предыдущие дни контракта / Энергоатом

Компания "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК) расторгла контракт на покупку электроэнергии у "Энергоатома" и выплатила 164 млн грн компенсации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава профильного комитета Совета Андрей Герус.

"Д.Трейдинг" заплатила "Энергоатому"

"Беспрецедентный и крутой уступок компании "Д.Трейдинг". Просто не существует других вариантов, чем высказать большую похвалу за такой поступок", - написал он.

Герус также отметил, что "Энергоатом" получил 164 млн грн в качестве добровольной компенсации за предыдущие 5 дней действия контракта. Сумма отражает разницу между "аукционной" ценой и ценой РДН с 21 января.

Фото 2 — "Д.Трейдинг" расторгла контракт и заплатила "Энергоатому" 164 млн грн
Фото: Герус

Напомним, ДТЭК "Д.Трейдинг" официально обратился к "Энергоатому" с предложением досрочно прекратить дальнейшее исполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, с согласия сторон.

"Д.Трейдинг" также отметила, что высоко ценит многолетнее партнерство с государственным "Энергоатомом" и регулярно участвует в открытых аукционах по покупке электроэнергии, действуя исключительно в рамках действующего законодательства.

Добавим, глава профильного комитета Совета Андрей Герус обвинил менеджмент "Энергоатома" в некомпетентности, что привело к убыткам в 2 млрд грн. Он уверен, что профессиональный уровень руководства компании исключает возможность простой ошибки в этом вопросе.

Автор:
Ольга Опенько