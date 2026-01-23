Герус обвинил "Энергоатом" в продаже электричества отдельным трейдерам по заниженным ценам

Глава профильного комитета Андрей Герус обвинил менеджмент "Энергоатома" в некомпетентности, что привело к убыткам в 2 млрд грн. Он уверен, что профессиональный уровень руководства компании исключает возможность простой ошибки в этом вопросе.

Как пишет Delo.ua, об этом глава парламентского комитета сообщил в Facebook.

По его словам, руководителем "Энергоатом Трейдинга" является Денис Позняков, работающий в компании давно, и работал еще даже в 2018 году в группе подготовки запуска нового рынка, запустившегося в 2019 году.

"То есть он прекрасно знает, как работает РДН и какие факторы на него влияют. Он точно компетентен в том, какие цены устанавливаются на РДН после повышения прайс-кепов в период морозов/дефицитов", - отмечает нардеп.

Также Герус обратил внимание на условия договоров "Энергоатома". В частности, один из пунктов предусматривает право компании уменьшать объемы поставок в случае диспетчерских ограничений блоков АЭС.

"И на этой неделе как раз произошла такая ситуация: были диспетчерские ограничения одного из блоков АЭС на 800 МВт. Это абсолютно бесспорные правовые основания уменьшить объемы поставок своим покупателям. То есть компания имела право общую величину 2100 МВт уменьшить до 1300 МВт. Правильно - нет", - отметил нардеп.

По его словам, компания продолжала отгружать полные объемы, что, по его мнению, свидетельствует о заинтересованности продавать электроэнергию отдельным трейдерам по 7 500 грн, а не реализовывать ее на рынке "в сутки вперед" по ценам около 12 000 грн.

Напомним, вчера Герус в обращении к премьер-министру Юлии Свириденко, спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку и другим руководителям органов госуправления, отметил, что ряд решений госорганов и "Энергоатома" создал условия для возможного вывода 2 млрд грн в пользу частных трейдеров. Он требует немедленного служебного расследования действий регулятора и менеджмента "Энергоатома", а также расторжения договоров, заключенных 14 января.