"Это мародерство": Герус заявил о возможном выводе 2 млрд грн из "Энергоатома"

Ряд решений госорганов и "Энергоатома" создал условия для возможного вывода 2 млрд грн в пользу частных трейдеров.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Экономическую правду", об этом говорится в обращении главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса к премьер-министру Юлии Свириденко, спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку и другим руководителям органов госуправления.

По его словам, ситуация разворачивается на фоне сложного состояния энергосистемы: дефицита генерации, повреждения сетей и подстанций и массовых отключений света по стране.

Аукцион за два дня до скачка цен

14 января "Энергоатом" продал огромный объем электроэнергии по цене 7565 грн/МВт-час. Уже через два дня НКРЭКУ резко повысила предельные цены (прайс-кепы) на рынке на 82,5% — до 15 000 грн.

В письме нардепа отмечается, что руководству компании было известно об обсуждении возможного пересмотра предельных цен, однако "Энергоатом" не воспользовался ни одним из логических сценариев минимизации рисков – не отложил аукцион, не снизил объем продаж и не разбил его на несколько сессий.

"Всего покупателями электроэнергии стали 60 компаний. Но, если посмотреть на крупнейших топ-15 покупателей, то они настолько нетипично увеличили свои закупки, что либо знали, либо догадывались, что может быть повышение прайс-кепов. Такое поведение совершенно противоположно поведению "Энергоатома", который не действовал, как прайс-кепов", - отмечает Герус.

В результате трейдеры, выкупившие 83% объема, теперь перепродают энергию по рыночным ценам, уже достигшим более 13 000 грн.

Миллиардные потери госкомпании

Нардеп отмечает, что в таких условиях недополученная прибыль государственной компании до конца января составит около 2 млрд грн. Эти средства фактически станут чистой прибылью частных посредников, а дополнительная финансовая нагрузка в конце концов ляжет на всех потребителей.

"Выведение 2 млрд грн в столь сложный период из государственной компании может расцениваться только как крайняя форма мародерства с особым цинизмом", - резюмировал Герус.

Он требует немедленного служебного расследования действий регулятора и менеджмента "Энергоатома", а также расторжения договоров, заключенных 14 января.

Напомним, в ноябре Герус заявлял, что правительство планирует направить около 20 миллиардов гривен со счетов НАЭК "Энергоатом" в государственный бюджет. По его словам, в "Энергоатоме" на счетах миллиарды гривен, потому что после повышения тарифов это стала очень прибыльная компания.