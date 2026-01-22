"Це мародерство": Герус заявив про можливе виведення 2 млрд грн з "Енергоатому"

Низка рішень держорганів та “Енергоатому” створила умови для можливого виведення 2 млрд грн на користь приватних трейдерів.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Економічну правду", про це йдеться у зверненні голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрія Геруса до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та інших керівників органів держуправління.

За його словами, ситуація розгортається на тлі складного стану в енергосистеми: дефіциту генерації, пошкодження мереж і підстанцій та масових відключень світла по країні.

Аукціон за два дні до стрибка цін

14 січня "Енергоатом" продав величезний обсяг електроенергії за ціною 7 565 грн/МВт-год. Вже за два дні НКРЕКП різко підвищила граничні ціни (прайс-кепи) на ринку на 82,5% — до 15 000 грн.

У листі нардепа зазначається, що керівництву компанії було відомо про обговорення можливого перегляду граничних цін, однак "Енергоатом" не скористався жодним із логічних сценаріїв мінімізації ризиків – не відклав аукціон, не зменшив обсяг продажу та не розбив його на кілька сесій.

"Всього покупцями електроенергії стали 60 компаній. Але, якщо подивитися на найбільших топ-15 покупців, то вони настільки нетипово збільшили свої закупівлі, що або знали, або здогадувалися, що може бути підвищення прайс-кепів. Така поведінка абсолютно протилежна поведінці "Енергоатому", який діяв, як ніби нічого не чув про можливий перегляд прайс-кепів", - зазначає Герус.

У результаті трейдери, що викупили 83% обсягу, тепер перепродають енергію за ринковими цінами, які вже сягнули понад 13 000 грн.

Мільярдні втрати держкомпанії

Нардеп зазначає, що за таких умов недоотриманий прибуток державної компанії до кінця січня становитиме близько 2 млрд грн. Ці кошти фактично стануть чистим прибутком приватних посередників, а додаткове фінансове навантаження зрештою ляже на всіх споживачів.

"Виведення 2 млрд грн у такий складний період з державної компанії може розцінюватися тільки як крайня форма мародерства з особливим цинізмом", - резюмував Герус.

Він вимагає негайного службового розслідування дій регулятора та менеджменту "Енергоатому", а також розірвання договорів, укладених 14 січня.

Нагадаємо, у листопаді Герус заявляв, що уряд планує спрямувати близько 20 мільярдів гривень з рахунків НАЕК "Енергоатом" до державного бюджету. За його словами, в "Енергоатому" на рахунках мільярди гривень, бо після підвищення тарифів це стала дуже прибуткова компанія.