НКРЕКП до квітня підвищила прайс-кепи на ринку електроенергії: деталі

Регулятор підвищила прайс-кепи на ринку електроенергії. / Freepik

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія Еxpro.

Це рішення було прийнято на засіданні 16 січня 2026 року. Головним ініціатором негайних змін виступило Міністерство енергетики, яке вимагало адаптації ринку до поточних умов.

Нові правила набувають чинності з 17 січня 2026 року (на добу постачання на 18 січня).

Які ціни діятимуть із 17 січня?

Згідно з постановою, граничні ціни встановлені на наступному рівні:

  • на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку максимальна ціна тепер становить 15 тисяч грн/МВт·год, а мінімальна — 10 грн/МВт·год; 
  • на балансуючому ринку верхня планка піднялася ще вище — до 16 тисяч грн/МВт·год, тоді як мінімум зафіксовано на рівні 0,01 грн/МВт·год.

Ціни з 31 березня

Регулятор також визначив графік цін на весняний період. З кінця березня структура прайс-кепів стане більш диференційованою залежно від часу доби.

Для ринків РДН та ВДР:

  • на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 – 15 000 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год; 
  • на балансуючому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 – 16 000 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Такі заходи покликані стабілізувати енергосистему та забезпечити її гнучкість у найскладніший зимовий період.

Нагадаємо, 16 січня повідомлялося, що уряд очікує від НКРЕКП перегляду граничних цін на електроенергію на спотових ринках та вирівнювання денних і нічних прайс-кепів для стимулювання імпорту електроенергії протягом доби.

Автор:
Тетяна Ковальчук