У Кропивницькому продають елеваторний комплекс із зерносховищами за $950 тис.

У Кропивницькому виставили на продаж елеваторний комплекс площею 5 186 кв. м на земельній ділянці 2,84 га. До складу об’єкта входять зерносховища, сушильне господарство, склади, млинний і комбікормовий цехи. Вартість комплексу становить $950 тис.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Inventure.

У Кропивницькому продають аграрний об’єкт

У Кропивницькому виставили на продаж великий майновий комплекс із зерновим елеватором, сушильним господарством, складами та виробничими приміщеннями. Об’єкт розташований у промисловій зоні міста на проспекті Інженерів та пропонується за 950 тис. доларів.

Комплекс займає земельну ділянку площею 2,84 га, яка перебуває в оренді до 2035 року. Загальна площа будівель і споруд становить понад 5,1 тис. кв. м. Основне призначення об’єкта — приймання, сушіння, очищення та зберігання зернових, зернобобових і олійних культур.

Майновий комплекс має вигідне розташування поруч із провідними олійноекстракційними підприємствами регіону та зручний доступ до основних транспортних шляхів. Територія повністю огороджена, частково вимощена та пристосована для руху великовантажного транспорту.

Інфраструктура об’єкта дозволяє забезпечувати повний цикл роботи із сільськогосподарською продукцією — від приймання та очищення до сушіння, зберігання й подальшої переробки. До складу комплексу входять силосні та складські приміщення загальним об’ємом понад 9 тис. кубометрів. Потужності зберігання розраховані на розміщення до 15 тис. тонн пшениці або до 7 тис. тонн соняшнику.

На території функціонує сушильний комплекс із двома зерносушарками продуктивністю до 32 та 50 тонн на годину, а також системи зерноочистки й сепарації. Логістична інфраструктура включає приймальні навіси, авторозвантажувачі, ваговий комплекс і внутрішню систему транспортування зерна.

Крім того, на майданчику розташовані млинний комплекс, комбікормовий цех, майстерні та гаражі для обслуговування вантажного й легкового транспорту. Енергозабезпечення здійснюється за рахунок власної трансформаторної підстанції потужністю 400 кВА.

Власник зазначає, що комплекс може використовуватися як готовий майданчик для розвитку аграрного бізнесу, зернової логістики або організації складу загального зберігання після модернізації окремих виробничих потужностей.

Нагадаємо, Фонд державного майна оприлюднив графік підготовки до приватизації семи пріоритетних активів і родовищ корисних копалин на 2026 рік. До переліку увійшли Одеський припортовий завод, Миколаївський глиноземний завод, Демурінський ГЗК та інші активи, частина з яких була стягнута у підсанкційних власників.