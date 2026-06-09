В Кропивницком продают элеваторный комплекс с зернохранилищами за $950 тыс.

В Кропивницком выставили на продажу элеваторный комплекс площадью 5186 кв. м на земельном участке 2,84 га. В состав объекта входят зернохранилища, сушильное хозяйство, склады, мельничный и комбикормовый цеха. Стоимость комплекса составляет $950 тыс.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Inventure.

В Кропивницком продают аграрный объект

В Кропивницком выставили на продажу большой имущественный комплекс с зерновым элеватором, сушильным хозяйством, складами и производственными помещениями. Объект расположен в промышленной зоне города по проспекту Инженеров и предлагается за 950 тыс. долларов.

Комплекс занимает земельный участок площадью 2,84 га, который находится в аренде до 2035 года. Общая площадь построек и сооружений составляет более 5,1 тыс. кв. м. Основное назначение объекта - прием, сушка, очистка и хранение зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Имущественный комплекс имеет выгодное расположение рядом с ведущими маслоэкстракционными предприятиями региона и удобный доступ к основным транспортным путям. Территория полностью ограждена, частично вымощена и приспособлена для движения большегрузного транспорта.

Инфраструктура объекта позволяет обеспечивать полный цикл работы с сельскохозяйственной продукцией – от приемки и очистки до сушки, хранения и последующей переработки. В состав комплекса входят силосные и складские помещения общим объемом более 9 тыс. кубометров. Мощности хранения рассчитаны на размещение до 15 тыс. тонн пшеницы или до 7 тыс. тонн подсолнечника.

На территории функционирует сушильный комплекс с двумя зерносушилками производительностью до 32 и 50 тонн в час, а также зерноочистки и сепарации. Логистическая инфраструктура включает приемные навесы, авторазгрузчики, весовой комплекс и внутреннюю систему транспортировки зерна.

Кроме того, на площадке расположены мельничный комплекс, комбикормовый цех, мастерские и гаражи для обслуживания грузового и легкового транспорта. Энергообеспечение осуществляется за счет собственной трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА.

Владелец отмечает, что комплекс может использоваться в качестве готовой площадки для развития аграрного бизнеса, зерновой логистики или организации склада общего хранения после модернизации отдельных производственных мощностей.

Напомним, Фонд государственного имущества обнародовал график подготовки к приватизации семи приоритетных активов и месторождений полезных ископаемых на 2026 год. В список вошли Одесский припортовый завод, Николаевский глиноземный завод, Демуринский ГОК и другие активы, часть из которых была взыскана у подсанкционных владельцев.