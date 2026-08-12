Цены на газ в Европе приближаются к максимумам из-за аномальной жары

Цены на природный газ в Европе приближаются к самым высоким отметкам с начала войны в Иране. Рост спроса вызван очередной волной жары, увеличением погрузки на газовые электростанции, задержками ремонта на ключевом месторождении в Норвегии и ожидаемым солнечным затмением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

В ходе торгов эталонный фьючерсный контракт TTF на короткое время поднялся выше €62 за мегаватт-час , приближаясь к пику в €63 за МВт-час, зафиксированному 24 июля, что стало самым высоким уровнем с января 2023 года. Позже цены несколько снизились на фоне новых ожиданий возможного мирного соглашения между США и Ираном, остановившись перед этим на отметке €60,85 за МВт-час.

Нагрузка на энергосистему и климатический фактор

Спрос на газ для производства электроэнергии этим летом стремительно вырос из-за массового использования кондиционеров во время жары и вынужденного падения объемов генерации на АЭС и угольных станциях. Речная вода, необходимая для их охлаждения, слишком нагрелась, а во многих регионах ее уровень критически упал.

В частности, румынский государственный производитель Nuclearelectrica предупредил о возможной остановке второго блока АЭС "Чернаводе" из-за критического обмеления Дуная после того, как первый блок уже был остановлен 31 июля. В Британии метеорологи объявили "янтарное" предупреждение из-за жары до 38°C, что также повышает нагрузку на газовую генерацию, которая сама страдает от высоких температур.

По данным Wood Mackenzie, спрос на газ для генерации в Западной Европе в июле оказался на 714 млн кубометров выше нормы и в августе продолжает превышать пятилетний средний показатель.

Влияние затемнения и проблемы со снабжением

Дополнительным фактором давления стало первое в этом столетии полное солнечное затмение, наблюдающееся в континентальной Европе. По данным французского оператора RTE, из-за затемнения Европа временно потеряет около 9,7 ГВт солнечной генерации в течение нескольких вечерних часов. Это заставляет операторов сетей задействовать газовые мощности, из-за чего цены на электроэнергию в сутки вперед в Германии уже выросли примерно на €200 — до €461,17 за МВт-час.

Параллельно с этим норвежский трубопроводный оператор Gassco сообщил о вынужденном продолжении технического обслуживания на оффшорном месторождении Shell Ormen Lange из-за технических проблем.

Ситуацию усложняют ограниченные мировые поставки сжиженного газа из-за рисков судоходства в Ормузском проливе и сокращения добычи в Катаре на фоне войны с Ираном. Поскольку уровень наполнения европейских хранилищ остается низким, аналитики отмечают, что даже незначительные дисбалансы на рынке вызывают резкий рост цен.

Напомним, жара под 40°C подрывает энергорынок Европы, из-за чего во Франции и Германии стремительно взлетели цены на свет. Цены на электроэнергию подскочили до 229 евро за МВт-ч из-за жаркой погоды, которая одновременно провоцирует рекордный спрос и ограничивает возможности традиционной генерации.