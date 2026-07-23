Жара в июне стоила экономике Британии $1,5 миллиарда

Волна жары, накрывшая Западную и Центральную Европу в июне, обошлась экономике Великобритании в 1,15 миллиарда фунтов стерлингов ($1,5 миллиарда) из-за потерянных рабочих часов. Высокие температуры ударили по рабочему графику, условиям труда, поездкам на работу и качеству сна граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Исследование Института Грантема при Лондонской школе экономики показало, что в течение самой жаркой недели июня люди работали в среднем на 30 минут меньше ежедневно.

Более всего сократили график работники физического труда — в частности в сфере строительства и сельского хозяйства. При этом 3,6% опрошенных вообще не смогли выйти на работу из-за экстремальной температуры.

Негативные последствия для самочувствия оказались массовыми:

87% работников сообщили о симптомах от нарушения сна и усталости до головокружения и учащенного сердцебиения;

5% респондентов обращались за медицинской помощью;

3% сообщили о травмах или несчастных случаях на работе, большинство из которых связывают именно с погодными условиями.

Смертность и проблемы с инфраструктурой

По данным ученых, июньская жара стала самой суровой за всю историю наблюдений в Европе и привела к примерно 2 700 чрезмерным смертям только в Англии и Уэльсе.

Климатический кризис обнажил слабые места британской инфраструктуры: от общественного транспорта и устаревших офисов до жестких правил планирования, мешающих людям легко устанавливать кондиционеры в собственных домах.

Долгосрочные риски для всей Европы

Кроме потери рабочих часов экстремальная жара ускоряет испарение влаги из почвы по всей Европе. Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что это делает масштабные засухи в 80 раз более вероятными.

Неудовлетворительные урожаи, падение уровня воды в судоходных реках и проблемы с производством электроэнергии грозят спровоцировать новый скачок инфляции на континенте.

Напомним, июньская волна жары в Европе привела к потере более 2 млрд. евро от стоимости урожая зерновых культур. Наибольшие убытки понесли сельскохозяйственные секторы Франции и Венгрии.