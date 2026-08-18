Россияне массово выводят средства в кэш: крупнейшие банки РФ потеряли рекордные 2,4 трлн рублей

В 2026 году банковская система России столкнулась с самым большим с начала войны оттоком наличных денег, который охватил почти все ведущие финансовые учреждения страны. С начала года россияне вывели из банков в наличные деньги 2,4 трлн рублей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

С марта, когда ежемесячный спрос на наличные деньги в экономике превысил 300 млрд рублей, потери вкладов зафиксировали в пяти из семи банков-триллиончиков. Абсолютный рекорд оттока регулятор зафиксировал в июле (643 миллиарда рублей), а лишь за первую половину августа со счетов сняли еще почти 300 миллиардов рублей.

Какие банки потеряли больше всего средств

Основной удар пришелся на системные и крупные частные банки РФ:

Газпромбанк: за четыре месяца вкладчики-физлица сняли 299,5 млрд рублей, что составляет 10,77% от всех депозитов.

Россельхозбанк: потерял более 15% вкладов (270,5 млрд. рублей).

Альфа-банк и Совкомбанк: частный Альфа-банк лишился 179,4 млрд. рублей (5,6%), а Совкомбанк потерял 8,1% средств граждан (81,7 млрд. рублей).

ВТБ и "Сбер": отток из ВТБ составил 20,4 млрд рублей, тогда как "Сбер" после предыдущего роста потерял 211,6 млрд рублей в июне и еще 31,8 млрд рублей в июле.

Среди банков вне первой десятки значительные потери понесли "МТС Банк" (минус 13% вкладов), банк "Россия" (7,6%) и УБРиР (7,2%). В то же время, отдельные мелкие финучреждения пережили настоящий набег вкладчиков: Инвестторгбанк потерял 90% средств физлиц, Новобанк — почти половину, а БМ-Банк — более 30%. Единственным крупным игроком, обошедшимся отток, стал Т-Банк (+193 млрд рублей).

Причины паники и риски для системы

Аналитики связывают ажиотажный спрос на кэш с падением доверия к власти и финансовой системе, а также со страхом россиян перед возможной заморозкой или национализацией депозитов на фоне углубления дефицита бюджета РФ.

Для банков такой темп снятия денег (около пол триллиона рублей ежемесячно) создает прямую угрозу дефициту ликвидности, ведь привлеченные ресурсы уже были направлены в долгосрочные активы.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово снимают наличные деньги, а крупнейший банк РФ заявил о дефиците рублей. Только за июль объем наличных денег в обращении вырос на 600 млрд рублей, что стало историческим рекордом для этого месяца.