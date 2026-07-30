Россияне массово снимают наличные: крупнейший банк РФ заявил о дефиците рублей

На российском межбанковском рынке возник дефицит рублевой ликвидности из-за рекордного оттока средств наличными. Только в июле объем наличных денег в обращении вырос на 600 млрд рублей, что является историческим максимумом для этого месяца.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова, всего с начала года из банковской системы РФ в наличность вывели около 2 трлн рублей.

В Сбербанке назвали два основных фактора этого тренда:

Повышение налогов: малый бизнес адаптируется к новым ставкам, в частности из-за перехода на наличные расчеты.

Заявления политиков: публичные обсуждения возможной заморозки или изъятие депозитов стимулируют население забирать деньги из банков.

Из-за массового снятия средств ставки на межбанковском рынке поднялись выше ключевой ставки ЦБ РФ.

По данным Центробанка России, в июле структурный дефицит ликвидности банковского сектора достигал 2,4 трлн рублей – это самый высокий показатель с марта 2022 года.

Для поддержания системной ликвидности регулятор увеличил объемы кредитования банков, а задолженность последних перед ЦБ в середине месяца достигала 7,4 трлн. рублей.

Напомним, россияне начали массово забирать деньги со счетов, из-за чего российским банкам пришлось привлекать рекордные 2 трлн рублей от Центробанка РФ для перекрытия дыр в ликвидности.