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Росіяни масово знімають готівку: найбільший банк РФ заявив про дефіцит рублів
На російському міжбанківському ринку виник дефіцит рублевої ліквідності через рекордний відтік коштів у готівку. Лише у липні обсяг готівки в обігу зріс на 600 млрд рублів, що є історичним максимумом для цього місяця.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.
За словами заступника голови правління Сбербанку Тараса Скворцова, загалом із початку року з банківської системи РФ у готівку вивели близько 2 трлн рублів.
У Сбербанку назвали два основні чинники цього тренду:
- Підвищення податків: малий бізнес адаптується до нових ставок, зокрема через перехід на готівкові розрахунки.
- Заяви політиків: публічні обговорення можливого замороження чи вилучення депозитів стимулюють населення забирати гроші з банків.
Через масове зняття коштів ставки на міжбанківському ринку піднялися вище за ключову ставку ЦБ РФ.
За даними Центробанку Росії, у липні структурний дефіцит ліквідності банківського сектору сягав 2,4 трлн рублів — це найвищий показник із березня 2022 року.
Для підтримки системної ліквідності регулятор збільшив обсяги кредитування банків, а заборгованість останніх перед ЦБ у середині місяця досягала 7,4 трлн рублів.
Нагадаємо, росіяни почали масово забирати гроші з рахунків, через що російським банкам довелося залучати рекордні 2 трлн рублів від Центробанку РФ для перекриття дірок у ліквідності.