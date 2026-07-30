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Росіяни масово знімають готівку: найбільший банк РФ заявив про дефіцит рублів

Рублі
Найбільший банк РФ заявив про дефіцит рублів / Unsplash

На російському міжбанківському ринку виник дефіцит рублевої ліквідності через рекордний відтік коштів у готівку. Лише у липні обсяг готівки в обігу зріс на 600 млрд рублів, що є історичним максимумом для цього місяця.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами заступника голови правління Сбербанку Тараса Скворцова, загалом із початку року з банківської системи РФ у готівку вивели близько 2 трлн рублів.

У Сбербанку назвали два основні чинники цього тренду:

  • Підвищення податків: малий бізнес адаптується до нових ставок, зокрема через перехід на готівкові розрахунки.
  • Заяви політиків: публічні обговорення можливого замороження чи вилучення депозитів стимулюють населення забирати гроші з банків.

Через масове зняття коштів ставки на міжбанківському ринку піднялися вище за ключову ставку ЦБ РФ.

За даними Центробанку Росії, у липні структурний дефіцит ліквідності банківського сектору сягав 2,4 трлн рублів — це найвищий показник із березня 2022 року. 

Для підтримки системної ліквідності регулятор збільшив обсяги кредитування банків, а заборгованість останніх перед ЦБ у середині місяця досягала 7,4 трлн рублів.

Нагадаємо, росіяни почали масово забирати гроші з рахунків, через що російським банкам довелося залучати рекордні 2 трлн рублів від Центробанку РФ для перекриття дірок у ліквідності.

Автор:
Максим Кольц