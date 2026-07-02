Росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 166 мільйонів доларів на день

Російська банківська система п'ятий місяць поспіль стикається з відпливом коштів. Росіяни виносять готівку з банків зі швидкістю 13 мільярдів рублів (приблизно 166 мільйонів доларів) на день.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Запас паперових банкнот

За даними Центробанку РФ, у червні обсяг кешу в обігу збільшився ще на 449,7 млрд рублів. Порівняно з травнем темпи приросту готівки в економіці стали більшими на 18%: тоді "кеша" в обороті побільшало на 386,2 млрд рублів.

За лютий-червень обсяг готівки зріс на 1,903 трильйона рублів. У середньому щомісяця росіяни і бізнес виводили в кеш 380,7 млрд. рублів, або 12,6 млрд. рублів на день. Цьогорічний рекордний відтік — 607,3 млрд рублів — Центробанк РФ зафіксував у квітні.

Можна говорити про те, що сформувався стійкий тренд на переведення в готівку заощаджень, констатує керуючий директор "Експерт РА" Юрій Бєліков. Бізнес переходить у сіру зону через зростання податків, а люди прагнуть мати запас паперових банкнот у разі відключень інтернету.

"Дуже тривожний сигнал"

Зростання готівки в обороті — це "дуже тривожний сигнал", заявив заступник голови правління Сбербанку Тарас Скворцов. За його словами, виведена з банківської системи готівка не повертається в обіг. "Ми не бачимо зростання інкасації, зростання внесків через пристрої самообслуговування, банкомати, термінали до банківської системи. Тобто готівка залишається сьогодні на руках у населення", - говорив Скворцов.

Як пояснює аналітик Freedom Finance Global Наталія Мільчакова, росіяни тримають готівку через зростаючу невизначеність — як геополітичну, так і макроекономічну: у суспільстві зростає рівень тривожності через атаки дронів і відсутність перспектив швидкого завершення війни.

За даними Центробанку РФ, росіяни на 1 травня тримали в "кеші" 17,7 трильйона рублів ($228,3 мільярда), що стало рекордною в історії сумою. "Під матрацами" у громадян РФ виявилося 88% готівкової грошової маси, яку Центробанк оцінював у 20,09 трлн рублів на кінець квітня.

При цьому в Україні станом на 1 січня 2026 року в обігу поза банківською системою перебувало 926,3 млрд гривень готівки. За даними Національного банку України, загальний обсяг грошової маси на початок року становив близько 4,02 трлн грн. Таким чином частка готівки, що тримають українці "під подушкою" досягла приблизно 23%.