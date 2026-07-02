Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,77

--0,02

EUR

50,98

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,78

44,68

EUR

51,35

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

НБУ відстоюватиме в суді штраф у 135 млн грн для фінкомпанії

гривні
НБУ судитиметься через штраф за порушення вимог фінмоніторингу / Depositphotos

Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність штрафу в розмірі 135,15 млн грн, накладеного на ТОВ "ФК "Контрактовий дім" за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Компанія оскаржила рішення регулятора, ухвалене у травні 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Нацбанк захищатиме в суді рішення про штраф

Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність штрафу, накладеного на ТОВ "ФК "Контрактовий дім" за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Компанія оскаржила рішення регулятора, ухвалене у травні 2026 року.

Тоді НБУ застосував до фінансової компанії штраф у розмірі 135,15 млн грн за невиконання вимог щодо належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, а також виніс письмове застереження.

За даними регулятора, штраф було накладено через низку порушень вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, зокрема:

  • неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу під час роботи з клієнтами;
  • недоліки у внутрішніх документах із фінансового моніторингу;
  • неналежне управління ризиками, пов'язаними із використанням інформаційних продуктів, нових технологій та дистанційних фінансових операцій;
  • порушення вимог щодо перевірки нових і чинних клієнтів;
  • неналежне застосування додаткових заходів перевірки щодо політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов'язаних із ними осіб;
  • несвоєчасне та неповне надання НБУ інформації і документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

Крім того, Нацбанк оголосив компанії письмове застереження за:

  • неналежне супроводження переказів коштів інформацією про платника;
  • порушення порядку формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
  • порушення строків внесення змін до звітності з питань фінансового моніторингу.

У Національному банку наголосили, що мають намір захищати в суді правомірність застосованих до компанії заходів впливу.

Нагадаємо, раніше Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінансових установ. Тоді державний регулятор обмежився винесенням письмових застережень через виявлені недоліки в поточній діяльності компаній та порушення вимог нормативно-правових актів НБУ.

Автор:
Ольга Опенько