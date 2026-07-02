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НБУ відстоюватиме в суді штраф у 135 млн грн для фінкомпанії
Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність штрафу в розмірі 135,15 млн грн, накладеного на ТОВ "ФК "Контрактовий дім" за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Компанія оскаржила рішення регулятора, ухвалене у травні 2026 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.
Нацбанк захищатиме в суді рішення про штраф
Національний банк України заявив, що відстоюватиме в суді законність штрафу, накладеного на ТОВ "ФК "Контрактовий дім" за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Компанія оскаржила рішення регулятора, ухвалене у травні 2026 року.
Тоді НБУ застосував до фінансової компанії штраф у розмірі 135,15 млн грн за невиконання вимог щодо належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, а також виніс письмове застереження.
За даними регулятора, штраф було накладено через низку порушень вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, зокрема:
- неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу під час роботи з клієнтами;
- недоліки у внутрішніх документах із фінансового моніторингу;
- неналежне управління ризиками, пов'язаними із використанням інформаційних продуктів, нових технологій та дистанційних фінансових операцій;
- порушення вимог щодо перевірки нових і чинних клієнтів;
- неналежне застосування додаткових заходів перевірки щодо політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов'язаних із ними осіб;
- несвоєчасне та неповне надання НБУ інформації і документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.
Крім того, Нацбанк оголосив компанії письмове застереження за:
- неналежне супроводження переказів коштів інформацією про платника;
- порушення порядку формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
- порушення строків внесення змін до звітності з питань фінансового моніторингу.
У Національному банку наголосили, що мають намір захищати в суді правомірність застосованих до компанії заходів впливу.
Нагадаємо, раніше Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінансових установ. Тоді державний регулятор обмежився винесенням письмових застережень через виявлені недоліки в поточній діяльності компаній та порушення вимог нормативно-правових актів НБУ.