Штрафи на сотні мільйонів: НБУ покарав банк та дев’ять фінустанов за фінансові порушення

Національний банк України застосував суворі заходи впливу у вигляді багатомільйонних штрафів та письмових застережень до десяти суб'єктів ринку. Санкції впроваджено за результатами перевірок у сфері запобігання легалізації тіньових доходів та через недотримання валютного законодавства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Серед банківського сектору під санкції потрапило АТ "БАНК АВАНГАРД". Фінустанову оштрафували на 2 000 000 гривень за неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід та незабезпечення автоматизованого виявлення підозрілих операцій. Також банку винесли письмові застереження за недоліки у внутрішніх документах та надання помилкової звітності.

Рекордні штрафи для фінансових компаній

Найбільші фінансові санкції за результатами перевірок НБУ було накладено на дві небанківські установи:

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" отримало штраф у розмірі 135 150 000 гривень за невиконання обов’язку забезпечувати належну організацію первинного фінмоніторингу. Це призвело до порушень під час перевірки клієнтів (включаючи політично значущих осіб — PEP) та несвоєчасного надання документів на запити регулятора.

ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" також оштрафовано на 135 150 000 гривень. Компанія не забезпечила належне управління ризиками при проведенні операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, порушувала процедури верифікації платників та надала НБУ недостовірну інформацію.

Окрім того, значний штраф у розмірі 40 705 622,60 гривень призначено страховій компанії ПРАТ "СК "ВУСО". Регулятор виявив порушення у сфері оцінки ризиків діяльності, документуванні заходів фінмоніторингу, а також недотримання заборони на встановлення відносин із особами, які перебувають під міжнародними санкціями.

Штраф у розмірі 6 131 744 гривень отримало ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" за неналежний контроль за клієнтами категорії PEP.

Порушення при обміні валют та роботі РРО

Низку фінансових компаній оштрафовано за недотримання порядку проведення валютно-обмінних операцій, зокрема через невидачу касирами чеків РРО одночасно з прийомом або видачею готівки:

ТОВ "ФК "А ФІНАНС" — штраф 800 000 грн (зокрема, за відсутність обов’язкової системи відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів);

ТОВ "ФК "МБК" — штраф 799 000 грн та письмове застереження;

ПТ "ЛОМБАРД № 1" ТОВ "КОНТРАКТ-ГРУП" І КОМПАНІЯ" — штраф 200 000 грн та письмові застереження;

ТОВ "ФК "АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП" — штраф 100 000 грн та письмове застереження.

ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" відбулося письмовим застереженням за невидачу валюти одночасно з наданням розрахункового документа РРО.

Нагадаємо, раніше Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінансових установ. Тоді державний регулятор обмежився винесенням письмових застережень через виявлені недоліки в поточній діяльності компаній та порушення вимог нормативно-правових актів НБУ.