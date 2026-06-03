Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінансових установ

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових установ у вигляді письмових застережень. Таке рішення регулятор ухвалив через виявлені недоліки в їхній діяльності та порушення вимог нормативно-правових актів НБУ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Національного банку України.

Під санкції регулятора потрапило ТОВ “ФК “РОЯЛ ФІНАНС 1”. До нього застосовано захід впливу за порушення вимог одразу двох важливих документів:

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг (затверджене постановою Правління НБУ № 199 від 29 грудня 2023 року);

Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії (затверджене постановою Правління НБУ № 185 від 27 грудня 2024 року).

Другою установою, до якої застосували аналогічний захід впливу, стало ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІС-ФІНАНС”. Компанія отримала письмове застереження за недоліки в роботі та недотримання вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Терміни на усунення недоліків та чинність рішень

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про застосування цих заходів 1 червня 2026 року. Тепер керівництво ТОВ “ФК “РОЯЛ ФІНАНС 1” та ТОВ “ФК “ІС-ФІНАНС” зобов’язане у чітко визначені регулятором строки повністю усунути зазначені в застереженнях порушення та виправити недоліки у своїй діяльності.

Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України”, ухвалені адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома фінансових установ. Це відбувається в один із способів, передбачених Законом України “Про адміністративну процедуру”, зокрема в день надсилання офіційного листа поштою або на електронну адресу компаній.

Нагадаємо, раніше Нацбанк анулював ліцензію фінансової компанії за відмову у перевірці. Одна з вітчизняних організацій повністю втратила право надавати послуги з факторингу, а також видавати кредити у грошах та банківських металах через недопуск інспекторів до перевірки.

Крім того, раніше НБУ застосував заходи впливу ще до двох фінансових компаній. Під санкції регулятора потрапили ТОВ "ФК Фалькон" та ТОВ "ФК Фінвей" — на одну з них наклали грошовий штраф за порушення профільних вимог законодавства, а іншу зобов’язали усунути невідповідності щодо достатності власного капіталу.