Нацбанк наблизив банківське регулювання до стандартів ЄС

Національний банк України затвердив нове положення, яке дозволяє встановлювати для банків підвищені вимоги до достатності капіталу та ліквідності залежно від рівня ризиків. Документ розроблений відповідно до норм Європейського Союзу та має посилити стійкість банківської системи й захист інтересів вкладників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ змінює правила оцінки ризиків для банків

Національний банк України затвердив нове положення, яке дозволяє встановлювати для банків підвищені вимоги до достатності капіталу та ліквідності залежно від рівня ризиків їхньої діяльності. Рішення спрямоване на подальшу адаптацію українського банківського законодавства до стандартів Європейського Союзу та зміцнення стійкості фінансової системи.

Документ імплементує окремі норми європейської Директиви 2013/36/ЄС щодо пруденційного нагляду за кредитними установами, а також враховує рекомендації Європейського органу банківського нагляду (EBA) та міжнародні стандарти Базельського комітету з банківського нагляду.

Згідно з новими правилами, Нацбанк зможе визначати для окремих банків додаткові вимоги до капіталу та ліквідності на основі їхнього ризикового профілю та результатів наглядової оцінки SREP. Такий підхід дає змогу враховувати ризики, які не повністю покриваються чинними мінімальними нормативами.

Зокрема, регулятор отримав право встановлювати для банків підвищені значення нормативу достатності регулятивного капіталу, достатності капіталу першого рівня, достатності основного капіталу першого рівня, а також коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами.

У Національному банку зазначають, що впровадження нових підходів сприятиме підтриманню достатнього запасу капіталу та ліквідності для покриття ризиків, підвищенню якості управління ризиками, зміцненню фінансової стійкості банківської системи та посиленню захисту вкладників і кредиторів.

Нові вимоги запроваджуватимуться поетапно. У 2026 році банки мають враховувати 50% додаткового розміру капіталу, визначеного відповідно до нового положення. Починаючи з 2027 року, вимоги застосовуватимуться в повному обсязі.

Нагадаємо, в Україні зберігаються високі темпи кредитування бізнесу та населення. За даними НБУ, у березні 2026 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 32% у річному вимірі, а кредитування населення -на 36%.