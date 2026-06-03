Нацбанк приблизил банковское регулирование к стандартам ЕС

Национальный банк Украины утвердил новое положение, позволяющее устанавливать для банков повышенные требования к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от уровня рисков. Документ разработан в соответствии с нормами Европейского Союза и должен усилить устойчивость банковской системы и защиту интересов вкладчиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ изменяет правила оценки рисков для банков

Национальный банк Украины утвердил новое положение, позволяющее устанавливать для банков повышенные требования к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от уровня рисков их деятельности. Решение направлено на дальнейшую адаптацию украинского банковского законодательства к стандартам Европейского Союза и укрепление устойчивости финансовой системы.

Документ имплементирует отдельные нормы европейской Директивы 2013/36/ЕС по пруденциальному надзору за кредитными учреждениями, а также учитывает рекомендации Европейского органа банковского надзора (EBA) и международные стандарты Базельского комитета по банковскому надзору.

Согласно новым правилам Нацбанк сможет определять для отдельных банков дополнительные требования к капиталу и ликвидности на основе их рискового профиля и результатов надзорной оценки SREP. Такой подход позволяет учитывать риски, не полностью покрываемые действующими минимальными нормативами.

В частности, регулятор получил право устанавливать для банков повышенные значения норматива достаточности регулятивного капитала, достаточности капитала первого уровня, достаточности основного капитала первого уровня, а также коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам.

В Национальном банке отмечают, что внедрение новых подходов будет способствовать поддержанию достаточного запаса капитала и ликвидности для покрытия рисков, повышению качества управления рисками, укреплению финансовой устойчивости банковской системы и усилению защиты вкладчиков и кредиторов.

Новые требования будут вводиться поэтапно. В 2026 г. банки должны учитывать 50% дополнительного размера капитала, определенного в соответствии с новым положением. Начиная с 2027 года требования будут применяться в полном объеме.

Напомним, в Украине сохраняются высокие темпы кредитования бизнеса и населения. По данным НБУ, в марте 2026 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 32% в годовом исчислении, а кредитование населения – на 36%.