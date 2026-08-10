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"Налог на Google" в Украине: сколько уплатили иностранные компании

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Иностранные компании перечислили в бюджет 92,8 млн. евро / Depositphotos

Компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, за семь месяцев 2026 уплатили в бюджет 11,3 млрд грн так называемого "налога на Google". Это на 1,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Иностранные компании перечислили в бюджет 92,8 млн. евро и $149,4 млн. НДС.

Среди крупнейших плательщиков ДПС называют Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy и Netflix.

С начала 2026 плательщиками НДС в Украине зарегистрировались еще 18 нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам. По состоянию на 1 августа их общее количество достигло 159.

Обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС возникает у нерезидента, если сумма сделок по поставке электронных услуг на таможенной территории Украины за последние 12 месяцев превышает эквивалент 1 млн грн.

За первый квартал 2026 года международные технологические гиганты уплатили в государственный бюджет Украины 4,5 млрд грн НДС на электронные услуги. Это на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма поступлений составила 3,5 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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