Google в Украине сократил доход почти на четверть
В 2025 году глобальный Google продолжил расти, но его украинское юридическое лицо показало противоположную динамику. Доход ООО "Гугл" в прошлом году составил 1,87 млрд грн, что примерно на четверть меньше, чем в 2024 году
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.
По данным финансовой отчетности ООО "Гугл" , получило доход в размере 1,87 млрд грн, что на примерно 24% меньше, чем в 2024 году (2,47 млрд грн). При этом чистая прибыль компании составила 1,65 млрд грн в прошлом году. За год он сократился на 560 млн. (2,21 в 2024 году).
|Год
|Доход, млрд грн
|Чистая прибыль, млрд грн
|2022
|1,37
|0,91
|2023
|2,35
|1,73
|2024
|2,47
|2,21
|2025
|1,87
|1,65
Это выглядит как резкий спад, но данные рекламного рынка показывают другую картину. Падение дохода ООО Гугл в 2025 году вряд ли связано с состоянием рынка — рекламный сектор в Украине рос. По данным исследование Всеукраинской рекламной коалиции , объем интернет-рекламы в 2025 году увеличился до 19,4 млрд грн (+13%), тогда как сегмент поисковой рекламы – ключевой для Google – вырос до 24,3 млрд грн (+20%).
В целом рекламно-коммуникационный рынок прибавил 12% в год, а в 2026 году ожидается дальнейший рост еще на 13%.
На этом фоне снижение выручки скорее может свидетельствовать об изменении структуры учета: часть рекламных бюджетов, вероятно, перестала проходить через украинское юрлицо, хотя сам объем бизнеса оставался стабильным или рос.
В 2025 финансовом году компания Alphabet (материнская компания Google) продемонстрировала рекордные финансовые показатели:
- чистая прибыль : $132,17 млрд;
- общий доход (выручка) : $402,84 млрд;
- операционная прибыль : $129,04 млрд.
Заметим, в 2025 году поступления в государственный бюджет от так называемого " налога на Google" превысили 14,4 млрд грн. Речь идет о налоге на электронные услуги, предоставляемые нерезидентами физическим лицам на территории Украины.