Google в Украине сократил доход почти на четверть

В 2025 году глобальный Google продолжил расти, но его украинское юридическое лицо показало противоположную динамику. Доход ООО "Гугл" в прошлом году составил 1,87 млрд грн, что примерно на четверть меньше, чем в 2024 году

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

По данным финансовой отчетности ООО "Гугл" , получило доход в размере 1,87 млрд грн, что на примерно 24% меньше, чем в 2024 году (2,47 млрд грн). При этом чистая прибыль компании составила 1,65 млрд грн в прошлом году. За год он сократился на 560 млн. (2,21 в 2024 году).

Год Доход, млрд грн Чистая прибыль, млрд грн 2022 1,37 0,91 2023 2,35 1,73 2024 2,47 2,21 2025 1,87 1,65

Это выглядит как резкий спад, но данные рекламного рынка показывают другую картину. Падение дохода ООО Гугл в 2025 году вряд ли связано с состоянием рынка — рекламный сектор в Украине рос. По данным исследование Всеукраинской рекламной коалиции , объем интернет-рекламы в 2025 году увеличился до 19,4 млрд грн (+13%), тогда как сегмент поисковой рекламы – ключевой для Google – вырос до 24,3 млрд грн (+20%).

В целом рекламно-коммуникационный рынок прибавил 12% в год, а в 2026 году ожидается дальнейший рост еще на 13%.

На этом фоне снижение выручки скорее может свидетельствовать об изменении структуры учета: часть рекламных бюджетов, вероятно, перестала проходить через украинское юрлицо, хотя сам объем бизнеса оставался стабильным или рос.

В 2025 финансовом году компания Alphabet (материнская компания Google) продемонстрировала рекордные финансовые показатели:

чистая прибыль : $132,17 млрд;

общий доход (выручка) : $402,84 млрд;

операционная прибыль : $129,04 млрд.

Заметим, в 2025 году поступления в государственный бюджет от так называемого " налога на Google" превысили 14,4 млрд грн. Речь идет о налоге на электронные услуги, предоставляемые нерезидентами физическим лицам на территории Украины.