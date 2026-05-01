Украинские производители дронов получили запрос на "разблокировку" Ормузского пролива: детали

Один из крупнейших производителей FPV-беспилотников в Украине компания TAF Industries получила запрос от одного из судовладельцев на помощь в проведении его судна Ормузским проливом, который до сих пор блокирует Иран.

Как пишет Delo.ua, об этом основатель компании Александр Яковенко.   рассказал   BBC Украина.

По его словам, это первый такой запрос для частной украинской компании по поводу услуги "военного консалтинга" (military consulting) в контексте безопасности морского судоходства на Ближнем Востоке.

Для этого несколько украинских специалистов должны присутствовать на корабле во время прохождения пролива и иметь собственные средства защиты, например дроны-перехватчики против иранских "шахедов".

Яковенко отмечает, что эта просьба является "лишь запросом", ведь для предоставления услуги военного консалтинга украинская компания должна получить разрешение от государства, в частности, Государственной службы экспортного контроля (ГСЭК) и Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В настоящее время TAF Industries планирует направить в ГСЭК необходимые документы для реализации запроса о помощи в проведении судна.

Как рассказал глава ГСЭК Олег Цильвик, за два месяца войны в Иране ведомство получило лишь "единицы" заявок от украинских производителей оружия с просьбой разрешить экспорт их продукции. По состоянию на 28 апреля ни один из них не был рассмотрен.

Заметим, страны Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки украинских дронов-перехватчиков .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на уровне государственных институций уже согласовала все детали экспорта вооружения.

Автор:
Светлана Манько