Вместо ракет за $4 млн: страны Персидского залива заинтересовались украинскими перехватчиками.

Страны Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки украинских дронов-перехватчиков стоимостью $2500. Этот шаг обусловлен истощением запасов дорогих американских ракет из-за массированных атак иранских беспилотников.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters, продвижением украинской технологии на международном рынке занимается японская компания Terra Drone.

Экономика воздушного боя: $2500 против $4 млн

Война США и Израиля против Ирана продемонстрировала критическое несоответствие стоимости средств нападения и защиты. Тегеран запускает тысячи дешевых дронов типа "Шахед", на перехват которых тратятся ракеты Patriot стоимостью более $4 млн в единицу.

Сравнение издержек:

Ракета Patriot: $4 000 000.

Иранский дрон "Шахед": $20 000.

Дрон-перехватчик Terra A1: $2 500

"Все начали считать деньги. Использование дорогих ракет против дешевых дронов просто не имеет экономического смысла", - отметил гендиректор Terra Drone Тору Токушиге.

По его словам, с начала конфликта количество запросов с Ближнего Востока резко возросло.

Украинская разработка и японские инвестиции

Модель перехватчика Terra A1 была разработана украинским стартапом Amazing Drones специально для борьбы с российскими атаками "Шахедов". В прошлом месяце Terra Drone объявила о партнерстве с украинцами: японская сторона инвестирует в проект, предоставляет производственные ноу-хау и занимается глобальным маркетингом.

В ближайшие месяцы Terra A1 передадут Вооруженным Силам Украины для боевых испытаний. В случае успеха, Terra Drone планирует использовать свои связи с саудовской компанией Aramco, чтобы наладить производство этих перехватчиков непосредственно в регионе Персидского залива.

Напомним, украинский разработчик Amazing Drones привлек инвестиции от японского гиганта Terra Drone . Новое стратегическое партнерство поможет производить перехватчики с дальностью полета 32 км, объединяя украинский боевой опыт с японскими инвестициями и производственными мощностями.