- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Вместо ракет за $4 млн: страны Персидского залива заинтересовались украинскими перехватчиками.
Страны Персидского залива, в частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки украинских дронов-перехватчиков стоимостью $2500. Этот шаг обусловлен истощением запасов дорогих американских ракет из-за массированных атак иранских беспилотников.
Как Как сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters, продвижением украинской технологии на международном рынке занимается японская компания Terra Drone.
Экономика воздушного боя: $2500 против $4 млн
Война США и Израиля против Ирана продемонстрировала критическое несоответствие стоимости средств нападения и защиты. Тегеран запускает тысячи дешевых дронов типа "Шахед", на перехват которых тратятся ракеты Patriot стоимостью более $4 млн в единицу.
Сравнение издержек:
- Ракета Patriot: $4 000 000.
- Иранский дрон "Шахед": $20 000.
- Дрон-перехватчик Terra A1: $2 500
"Все начали считать деньги. Использование дорогих ракет против дешевых дронов просто не имеет экономического смысла", - отметил гендиректор Terra Drone Тору Токушиге.
По его словам, с начала конфликта количество запросов с Ближнего Востока резко возросло.
Украинская разработка и японские инвестиции
Модель перехватчика Terra A1 была разработана украинским стартапом Amazing Drones специально для борьбы с российскими атаками "Шахедов". В прошлом месяце Terra Drone объявила о партнерстве с украинцами: японская сторона инвестирует в проект, предоставляет производственные ноу-хау и занимается глобальным маркетингом.
В ближайшие месяцы Terra A1 передадут Вооруженным Силам Украины для боевых испытаний. В случае успеха, Terra Drone планирует использовать свои связи с саудовской компанией Aramco, чтобы наладить производство этих перехватчиков непосредственно в регионе Персидского залива.
