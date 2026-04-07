Дефицит минидвигателей: тормозящий украинскую программу дальнобойных реактивных БПЛА

Украинская программа разработки реактивных дронов для глубоких ударов по тылу РФ столкнулась с серьезным вызовом – критическим дефицитом миниатюрных турбореактивных двигателей. Европейские производители срочно наращивают мощности, однако спрос со стороны Киева значительно превышает возможности рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Именно нехватка силовых установок стала главным фактором, ограничивающим количество производимых Украиной дальнобойных аппаратов.

Почему реактивные дроны критически важны

Миниатюрные реактивные двигатели (диаметром менее 30 см) позволяют создавать аппараты, которые по характеристикам приближаются к крылатым ракетам, но стоят в разы дешевле.

Скорость: реактивные дроны, такие как украинская «Паляница», развивают скорость до 900 км/ч. Для сравнения: винтовые «шахеды» улетают со скоростью около 185 км/ч.

Эффективность: они способны конкурировать с российскими реактивными системами «Герань-5» (600 км/ч) и преодолевать ПВО эффективнее медленных аналогов.

Стоимость: цена такого оружия значительно меньше западных крылатых ракет, стоимость которых стартует от $1 млн.

Кто поставляет двигатели и какие темпы производства

В настоящее время Украина полагается на ограниченный круг европейских поставщиков, в том числе чешская PBS Group, немецкая JetCat и нидерландская Destinus.

PBS Group: с 2023 года компания увеличила производство в пять раз, а до конца 2026 планирует восьмикратный рост. Около 25% продукции уходит в Украину.

ZofiTech: чешская компания поставляет почти все свои 200 двигателей в месяц в Украине и ожидает, что спрос вырастет до тысяч единиц.

CSG: группа планирует произвести около 1000 двигателей в 2026 году, треть из которых предназначена для ВСУ.

Внутренние разработки и ограничительные факторы

Украинские инженеры пытаются наладить собственное производство, в частности, тестируют дешевый пульсирующий воздушно-реактивный двигатель для дронов-перехватчиков «Гром-17». Однако специалисты отмечают, что внутренние мощности пока недостаточны по сравнению с реальными потребностями фронта. Основными проблемами остаются дефицит специфических материалов, таких как титановые сплавы и сложность масштабирования высокотехнологичных производственных линий.

Напомним, Минобороны отчиталось о рекордные закупки мин и боеприпасов для БпЛА . Благодаря работе Агентства оборонных закупок и ДОТ ведомство системно увеличивает объемы поставок инженерных боеприпасов, необходимых для выполнения боевых задач беспилотной авиацией.