Один из самых эффективных перехватчиков: ВСУ будут использовать новый дрон "Швидун"

Один из самых эффективных перехватчиков «шахедов»: что известно об украинской дрон «Швидун» / Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах беспилотный авиационный комплекс "Швидун" украинского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что дрон-перехватчик разработали специально для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, Герань, Гербера, разведывательных Zala, Supercam и Скат.

Какие характеристики дрона-перехватчика "Швидун"

БпАК "Швидун" изготовлен из прочного композитного материала.

Кроме того, корпус самолета не имеет флатера (вибраций) на больших скоростях, что позволяет камере передавать оператору максимально четкое изображение.

Его вес составляет около 8 кг, а размах крыльев – почти 2 м. Дрон может подниматься на высоту до 6 км и набирать скорость более 250 км/ч.

Радиус действия этого беспилотника составляет более 70 км. Этого достаточно для прикрытия неба над украинским городом.

Даже при высокой максимальной скорости полета БпАК "Швидун" имеет невысокую скорость взлета и посадки и может находиться в воздухе более 2 часов.

Эффективность "Швидуна"

В Минобороны подчеркнули, что в настоящее время БПАК "Швидун" имеет один из самых высоких коэффициентов поражения вражеских "шахедов" среди дронов-перехватчиков украинского производства.

ВСУ уже уничтожили с помощью этого дрона около сотни беспилотников агрессора, а первые "Швидуны" уже работают, защищая украинские города.

Ранее Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс   JEDI Shahed Hunter   украинского производства. Входящие в этот комплекс скоростные дроны-перехватчики успешно уничтожают российские ударные дроны типа "Шахед", "Герань" и "Гербера". Также они могут перехватывать разведывательные беспилотники Zala и Supercam.

Автор:
Светлана Манько