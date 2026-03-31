Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Один з найефективніших перехоплювачів: ЗСУ використовуватимуть новий дрон "Швідун"

Один з найефективніших перехоплювачів «шахедів»: що відомо про український дрон «Швідун» / Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що дрон-перехоплювач  розробили спеціально для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", розвідувальних Zala, Supercam та "Скат".

Які характеристики дрона-перехоплювача "Швідун" 

БпАК "Швідун" виготовлений з міцного композитного матеріалу. 

Крім того, корпус літака не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення.

Його вага складає близько 8 кг, а розмах крил – майже 2 м. Дрон може здійматись на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год.

Радіус дії цього безпілотника складає понад 70 км. Цього достатньо для прикриття неба над будь-яким українським містом.

Навіть при високій максимальній швидкості польоту БпАК "Швідун" має невисоку швидкість зльоту та посадки і може перебувати у повітрі понад 2 години.

Фото 2 — Один з найефективніших перехоплювачів: ЗСУ використовуватимуть новий дрон "Швідун"

Ефективність "Швідуна"

У Міноборони підкреслили, що наразі БпАК "Швідун" має один з найвищих коефіцієнтів ураження ворожих "шахедів" серед дронів-перехоплювачів українського виробництва.

ЗСУ вже знищили з допомогою цього дрона близько сотні безпілотників агресора, а перші "Швідуни" вже працюють, захищаючи українські міста.

Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва. Швидкісні дрони-перехоплювачі, які входять до цього комплексу, успішно знищують російські ударні дрони типу "Шахед", "Герань" і "Гербера". Також вони можуть перехоплювати розвідувальні безпілотники Zala та Supercam.

Автор:
Світлана Манько