Один з найефективніших перехоплювачів: ЗСУ використовуватимуть новий дрон "Швідун"

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що дрон-перехоплювач розробили спеціально для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", розвідувальних Zala, Supercam та "Скат".

Які характеристики дрона-перехоплювача "Швідун"

БпАК "Швідун" виготовлений з міцного композитного матеріалу.

Крім того, корпус літака не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення.

Його вага складає близько 8 кг, а розмах крил – майже 2 м. Дрон може здійматись на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год.

Радіус дії цього безпілотника складає понад 70 км. Цього достатньо для прикриття неба над будь-яким українським містом.

Навіть при високій максимальній швидкості польоту БпАК "Швідун" має невисоку швидкість зльоту та посадки і може перебувати у повітрі понад 2 години.

Ефективність "Швідуна"

У Міноборони підкреслили, що наразі БпАК "Швідун" має один з найвищих коефіцієнтів ураження ворожих "шахедів" серед дронів-перехоплювачів українського виробництва.

ЗСУ вже знищили з допомогою цього дрона близько сотні безпілотників агресора, а перші "Швідуни" вже працюють, захищаючи українські міста.

Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter українського виробництва. Швидкісні дрони-перехоплювачі, які входять до цього комплексу, успішно знищують російські ударні дрони типу "Шахед", "Герань" і "Гербера". Також вони можуть перехоплювати розвідувальні безпілотники Zala та Supercam.