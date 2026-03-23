Міноборони допустило до експлуатації український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter: основні характеристики

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання у військах безпілотний комплекс JEDI Shahed Hunter. Цей український дрон-перехоплювач призначений для ліквідації російських ударних безпілотників Shahed, "Герань", "Гербера", а також розвідувальних апаратів Zala та Supercam.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Технічні параметри

JEDI Shahed Hunter — це дрон коптерного типу з вертикальним зльотом. Його конструкція складається з легкої рами, чотирьох електричних двигунів та акумулятора великої ємності.

При загальній масі трохи більше 4 кг, безпілотник несе до 500 грамів корисного навантаження. Цього достатньо для знищення ударного дрона. А потужності його двигунів вистачає, щоб розігнати безпілотник до понад 350 км/год і здійнятись на висоту до 6 км.

Завдяки своїм характеристикам, цей комплекс може прикривати небо від ворожих безпілотників у радіусі до 40 км.

Робота системи та наведення

Координацію польоту та точність виконання завдань забезпечує наземна станція управління. Комплекс отримує дані з радіолокаційних станцій в автоматичному режимі, що дозволяє дрону оперативно виходити в район перебування цілі.

JEDI Shahed Hunter оснащений денною та тепловізійною камерами для роботи у будь-який час доби. Система підтримує функцію автоматичного захоплення та супроводження повітряних об'єктів.

Як зазначили в Міноборони, допуск комплексу до експлуатації відповідає пріоритетам "Плану війни України", який передбачає ідентифікацію 100% повітряних загроз та перехоплення щонайменше 95% ракет і безпілотників у реальному часі.

Нагадаємо, за липень 2025 року Міноборони допустило до використання в ЗСУ понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі ці дрони були розроблені та вироблені в Україні.