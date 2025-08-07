Запланована подія 2

Міноборони допустило до експлуатації понад 40 українських безпілотних авіаційних комплексів

Понад 40 нових українських БПЛА надійдуть на озброєння армії / Міноборони

За липень 2025 року Міністерство оборони допустило до використання в ЗСУ понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі ці дрони були розроблені та вироблені в Україні. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За даними головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, серед допущених до експлуатації у липні переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками. 

Загалом з початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік.

У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що протягом липня 2025 року Міноборони дозволило використовувати у Силах оборони близько 140 нових зразків зброї та військової техніки. Понад 85% з них були виготовлені в Україні.

Нагадаємо, АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками. Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%.

Автор:
Тетяна Бесараб