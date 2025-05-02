70% контрактів на поставки озброєння для ЗСУ припадає на вітчизняних виробників

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками.

Про це заявив керівник офісу наземної техніки АОЗ Сергій Пролубщиков, пише "Інтерфакс-Україна".

"Український оборонно-промисловий комплекс набирає обертів… І тому ми вважаємо, що у 2026 році вже переважна кількість контрактів буде саме з вітчизняними виробниками", - наголосив Пролубщиков.

Він підкреслив, що минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%.

Пролубщиков повідомив, що наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.

Як повідомляв очільник Міноборони Рустем Умєров, у першому кварталі 2025 року АОЗ уклала контракти на понад 200 млрд грн. Відомство наразі фокусується на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Насамперед, це безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси. За цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77,2 млрд грн.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів.