З оборонним заводом, який постачав неякісні снаряди для ЗСУ, продовжать укладати контракти

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) продовжить укладати контракти із заводом на Дніпропетровщині, керівництво якого підозрюють у постачанні неякісних снарядів для ЗСУ.

Про це заявив керівник АОЗ Арсен Жумаділов на брифінгу, пише hromadske.

Він повідомив, що завод на Дніпропетровщині є контрагентом АОЗ, але це не ключовий постачальник мінних боєприпасів до ЗСУ. Затримання керівників підприємства не вплинуло на його подальшу роботу.

Жумаділов підкреслив, що проблем з якістю боєприпасів, які були раніше, наразі не спостерігається. Очільник АОЗ зауважив, що одна чи декілька партій неякісної номенклатури озброєння не є достатньою підставою для припинення контрактування з таким підприємством.

"АОЗ є ключовою закупівельною агенцією. І якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, то воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав до припинення контрактування, то підприємство має провести роботу над помилками і продовжити працювати", - наголосив Жумаділов.

Нагадаємо, з січня 2024 року АОЗ стала єдиним закупівельником озброєння для ЗСУ. Наразі бюджет агенції становить 7,8 млрд доларів, а майже 60% поставок забезпечують українські виробники.

На фронт потрапили браковані снаряди

За даними слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір з Агенцією оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для ЗСУ. Підприємство мало поставити гуртові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 млрд гривень.

Однак експертиза встановила, що під час виробництва використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений для зарядів до 120-мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи заряду. Також капсули-запалювачі мали дефекти, що спричиняло осічки. Попри це, виробництво не зупинили.

У схемі були задіяні посадовці військового представництва, які здійснюють контроль за якістю оборонної продукції. Військові чиновники свідомо внесли неправдиві відомості до звітної документації щодо якості продукції. Так на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів.

За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.