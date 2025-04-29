На фронт потрапили браковані снаряди: СБУ затримала керівництво оборонного заводу (ФОТО)

Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Військовослужбовцям ЗСУ поставили понад 120 тис непридатних до використання пострілів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Силам оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів на Дніпропетровщині затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатними до бойового застосування. Також затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Підприємство мало поставити ЗСУ оптові партії 120мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн.

Згідно висновків експертизи під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду. Крім того, капсулі-запалювачі були з дефектом, що призводило до осічок. Такими чином організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток.

У схемі були задіяні посадовці військового представництва, які здійснюють контроль за якістю оборонної продукції. Однак військові чиновники свідомо внесли неправдиві відомості до звітної документації щодо якості продукції. Так на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів.

Наразі усім чотирьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків). Їм загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про затримання колишнього командира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.