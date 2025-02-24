Зібрав "данину" на 1 млн грн: ДБР затримало посадовця військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань України (ДБР) затримали колишнього командира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, підозрюваний фактично "продавав" відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

"Підлеглі, які потрапляли на "гачок" командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей. За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб "заробив" майже 1 млн грн", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Працівники бюро завдяки співпраці з військовослужбовцями викрили зловмисника. Його затримано у Миколаєві та повідомлено про підозру в одержання хабаря в особливо великому розмірі та перевищенні службових повноважень згідно ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Санкція вищезазначених статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років та конфіскацію майна. Наразі фігуранту справи обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн 200 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Кіровоградської області, який закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн.