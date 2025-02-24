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Собрал "дань" на 1 млн грн: ГБР задержало чиновника воинской части

работники ДБР, подозреваемый
Работники ДБР задержали бывшего командира дивизиона. Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) задержали бывшего командира дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически требовал деньги с подчиненных. Сумма незаконных поборов, полученных должностным лицом, достигает по меньшей мере 1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, подозреваемый фактически "продавал" отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования. Кроме того, он требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины.

"Подчиненные, которые попадали на "крючок" командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей. По оперативным данным, в 2023-2024 годах чиновник таким образом "заработал" почти 1 млн грн", — говорится в сообщении ГБР.

Сотрудники бюро благодаря сотрудничеству с военнослужащими разоблачили злоумышленника. Он задержан в Николаеве, ему сообщили о подозрении в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий согласно ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция вышеупомянутых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и конфискацию имущества. Сейчас фигуранту дела избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 200 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей Кировоградской области, закупившего для бойцов некачественные мясные консервы почти на 1 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук