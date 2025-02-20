Закупил некачественные консервы почти на 1 млн грн: будут судить заместителя командира воинской части

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей Кировоградской области, закупившего для бойцов некачественные мясные консервы на почти 1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, заместитель командира, ответственный за обеспечение пищевого резерва, заключил соглашение с частным предпринимателем на поставку 300 тонн мясных консервов, но не проверил качество не соответствующей определенным нормам продукции и планировал отправить ее бойцам.

Благодаря работе сотрудников ГБР, осуществляющих постоянный мониторинг обеспечения военнослужащих, удалось предотвратить возможное массовое отравление бойцов.

Соответствующими органами были проведены лабораторные исследования, которые показали, что мясные консервы не отвечают требованиям госстандарта и опасны для здоровья человека.

Заместителю командира выдвинуто обвинение в небрежном отношении к военной службе по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Обвиняемый отстранен от должности. В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее сотрудники ДБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей на Львовщине, который в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.