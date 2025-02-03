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Убытки почти на 3 млн грн: ГБР сообщило о подозрении чиновнику ГСЧС по делу о закупке спецсредств

следователи ДБР, подозреваемый
Чиновник ГСЧС подозревается в служебной халатности. Фото: ДБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в служебной халатности ведущему специалисту одного из секторов ГУ ГСЧС в Винницкой области, закупившему спецсредства вдвое выше рыночной цены. Государству был нанесен значительный ущерб.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, должностное лицо ГСЧС отвечало за заключение договора по покупке комплектов радиационной, химической и биологической защиты. Процедура закупки не происходила через Prozorro, поскольку указанная категория товара подпадает под категорию спецсредств. Специалист принял решение заключить соглашение с конкретной фирмой. Стоимость одного комплекта вдвое превышала рыночную, поэтому государству был нанесен значительный ущерб.

«При почти 800 комплектах было уплачено 6 млн 400 тыс. грн. Из-за действий чиновника государству нанесен ущерб почти на 3 млн грн», — говорится в сообщении.

Пока специалист подозревается в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК У. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Решается вопрос об отстранении его от должности.

Напомним, чиновников "Львовугля" подозревают в нанесении ущерба более чем на 2 млн грн . Согласно расследованию, они указали завышенные показатели добычи угля в документации и нанесли государству значительный ущерб .

Автор:
Татьяна Ковальчук