Збитки майже на 3 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику ДСНС у справі про закупівлю спецзасобів

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у службовій недбалості провідному фахівцю одного із секторів ГУ ДСНС у Вінницькій області, який закупив спецзасоби удвічі вище ринкової ціни. Державі було завдано значних збитків.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовець ДСНС відповідав за укладання договору зі купівлі комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Процедура закупки не відбувалася через Prozorro, оскільки вказана категорія товару підпадає під категорію спецзасобів. Фахівець прийняв рішення укласти угоду із конкретною фірмою. Вартість одного комплекту вдвічі перевищувала ринкову, тому державі було завдано значних збитків.

«За майже 800 комплектів було сплачено 6 млн 400 тис. грн. Через дії посадовця державі завдано шкоди на майже 3 млн грн.», — йдеться у повідомленні.

Наразі чиновник підозрюється у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Вирішується питання щодо відсторонення його від посади.

Нагадаємо, посадовців "Львіввугілля" підозрюють у завданні збитків на понад 2 млн грн. Згідно з розслідуванням, вони вказали завищені показники видобутку вугілля у документації та спричинили державі значних збитків.