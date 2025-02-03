Фальшиві цифри заради премій: посадовців "Львіввугілля" підозрюють у завданні збитків на понад 2 млн грн

Колишнього т.в.о. керівника ДП "Львіввугілля" та в. о. директора однієї з шахт підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями та підробці документів. Згідно з розслідуванням, вони вказали завищені показники видобутку вугілля у документації та спричинили державі збитків на понад 2 млн грн.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Про хід розслідування

Згідно з матеріалами слідства, у 2023 році керівник однієї зі шахт Львівщини тимчасово виконував обов’язки директора ДП "Львіввугілля". На цей період він передав керівництво шахтою підлеглому працівнику, завданням якого було забезпечити виконання затвердженого плану видобутку вугілля.

Однак посадовець усвідомлював, що встановлений план не буде виконано, і що за це він, як керівник шахти, понесе відповідальність. Зокрема, він міг бути звільнений замість того, щоб отримати постійну посаду директора державного підприємства.

В.о. керівника ДП "Львіввугілля", зловживаючи своїм становищем, наказав підлеглому підробити документи про перевиконання плану видобутку вугілля, що той і зробив.

Це призвело до безпідставного нарахування та виплати премій йому та іншим працівникам. За один місяць незаконними діями спільників державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн.

Наразі Київська міська прокуратура повідомила про підозру колишньому т.в.о. гендиректора ДП "Львіввугілля" та в.о. директора шахти у зловживанні службовим становищем та підробці документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Прізвище підозрюваного не вказується, але згідно з даними "Опендатабот", з 29 травня 2023 року до 13 січня 2025 року тимчасово виконував обов’язки директора ДП "Львіввугілля" Вадим Крась.

Про фінансові оборудки

Нагадаємо, в Полтавській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків до держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.

Додамо, посадовці привласнили 20 млн грн, виділених на ремонт доріг у Харківській області. Ділкам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомляломь, що ДБР викрило посадовців Сил логістики Збройних сил України у закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. В результаті таких дій державі було завдано збитків на суму понад 83 млн грн.