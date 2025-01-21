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Збитки на 3 млн грн: ДБР розслідує завищення цін при закупівлі мобільних телефонів для "Лісів України"
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру виконавчому директору державного підприємства "Ліси України" та двом директорам департаментів цього ж підприємства. Вони підозрюються у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі мобільних телефонів за завищеними цінами.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Хід розслідування
У серпні 2023 року директор одного з департаментів "Лісів України" ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів.
При цьому він не досліджував ринкову вартість техніки і запропонував придбати телефони на суму понад 18 млн гривень.
Директор іншого департаменту оголосив відповідний тендер, на який заявку подало лише одне приватне підприємство із пропозицією на 30% вище ринкової вартості техніки.
Виконавчий директор ДП, керуючись службовими записками підлеглих, уклав відповідний договір на постачання телефонів.
Згідно з інформацією ZAXID.NET, серед осіб, яких затримали, є виконавчий директор державного підприємства Ігор Лицур, а також керівник відділу закупівель Віталій Цимбалюк, син народного депутата від партії "Батьківщина" Михайла Цимбалюка з Львівщини.
Висновки експертиз підтвердили, що закупівлі були здійснені за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму 3 млн гривень.
Трьом посадовим особам ДП "Ліси України" повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, скоєній за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).
За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Реакція "Лісів України"
У "Лісах України" пояснили, що смартфони закуповувалися для лісництв, а не для центрального апарату.
Зазначається, що закупівля була відкритою через Prozorro – це означає, що будь-хто міг взяти участь у тендері. ДП "Ліси України" нікого не відсторонювало та не відхиляло.
У "Лісах України" зазначають, що експертиза ДБР виявила постачальника, який пропонував товар за нижчою ціною, однак він не брав участі в закупівлі. Водночас результати закупівлі не були оскаржені.
Раніше повідомлялось, що СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрили в Полтавській області масштабну схему ухилення від сплати податків до державного бюджету. До незаконної діяльності причетний колишній директор державного спиртового заводу, який привласнив 2,5 млрд бюджетних коштів.